Time do coração, Corinthians homenageia Senna no aniversário de sua morte

Clube do coração de Ayrton Senna, o Corinthians homenageou o ex-piloto nesta quarta-feira (1), no dia de 30 anos de sua morte. O Timão nunca deixou de homenagear o ícone brasileiro, que sempre se declarava ao clube em vida.

“Até hoje, Senna é lembrado pelos amantes da velocidade e é considerado por muitos o melhor piloto de todos os tempos. Mas, além disso, o brasileiro não escondia sua paixão pelo futebol e principalmente seu amor pelo Corinthians”, escreveu o clube, em suas redes sociais.

Há exatos 3⃣0⃣ anos, Ayrton Senna nos deixava e o Brasil caía em lágrimas com a perda de um dos seus maiores ídolos. A manhã do dia 1º de maio de 1994 será para sempre uma das mais tristes da história do esporte mundial. Até hoje, Senna é lembrado pelos amantes da… pic.twitter.com/tXrFwnKwJq — Corinthians (@Corinthians) May 1, 2024

Ao longo dessas três décadas desde a morte de Senna, o Corinthians realiza algumas ações para homenagear o ídolo nacional. Por exemplo, desde 1995, o Timão exibe, nas alamedas do Parque São Jorge, uma réplica do icônico capacete do ex-piloto. Na placa da homenagem a famosa frase que definiu a paixão do piloto pelo clube: “No peito do piloto frio e corajoso, batia um coração corintiano”.

Em 2014, perto da data dos 20 anos de seu falecimento, em partida diante o Nacional-AM, pela Copa do Brasil, o Timão homenageou o piloto de forma inusitada. Afinal, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, todos os jogadores entraram em campo usando réplicas do capacete do piloto.

Além disso, o Alvinegro já fez diversas outras ações, como uma camisa três em homenagem ao piloto. Com frequência, a torcida também a exalta a grandeza do brasileiro nas arquibancadas. Em todos os jogos em casa, perto da data de seu falecimento, os adeptos estende um bandeirão em homenagem a Senna.

