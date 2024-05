Ex-Vasco, Marlon Gomes faz hat-trick e golaço pelo Shakhtar; veja

Em apenas seu segundo jogo como titular, sétimo no total, Marlon Gomes, enfim, “desencantou” pelo Shakhtar Donestk (UCR). Nesta quarta-feira (1º), ele anotou logo um hat-trick (três gols) na goleada de seu time por 4 a 1 sobre o Odessa, pela 12ª rodada do Campeonato Ucraniano. E foi com direito a golaço, como você poderá ver abaixo!

Apenas aos 20 anos, Marlon chegou em fevereiro ao Shakhtar, mas só pode estrear no penúltimo dia de março graças a uma lesão. Ele a adquiriu durante o Pré-Olímpico sul-americano, na Venezuela, nos primeiros dois meses do ano.

Revelado pelo Vasco em 2022, Marlon participou de cinco gols em 44 partidas até o fim de 2023, quando se despediu em definitivo do clube. O Shakhtar pagou cerca de R$ 64 milhões pelo jovem – relembre aqui.

Veja os gols da joia brasileira pelo Shakhtar

O hat-trick aconteceu no primeiro tempo. Logo aos 3′, de cabeça, ele fez 1 a 0 para os visitantes. O Odessa chegou a empatar aos 12′, mas Marlon tratou de recolocar o Shakhtar na frente, aos 16′.

Aos 41′, porém, sua obra-prima. Pegou rebote da meia-lua e, de primeira, soltou um balaço para quase derrubar a trave adversária, como você pode conferir no vídeo abaixo, divulgado pela conta brasileira do clube ucraniano no X – antigo Twitter.

