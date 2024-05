Bastos celebra momento no Botafogo e elogia trabalho de Artur Jorge: ‘Temos melhorado’

Bastos Quissanga chegou ao Botafogo em agosto de 2023. No entanto, só adquiriu sequência e se firmou como titular neste começo de 2024. O zagueiro alvinegro, dessa forma, celebrou seu atual momento no clube e rasgou elogios ao futebol brasileiro.

“É uma honra jogar no país do futebol, onde há diversos talentos. O futebol brasileiro é um futebol de muita transição. Consegui adaptar-me rápido por ser um país de expressão portuguesa, a cultura é parecida a minha, e até agora tudo tem corrido da melhor forma possível”, disse Bastos ao “ge”.

A defesa alvinegra vem atravessando um momento de instabilidade nesta temporada. No entanto, Bastos acredita no trabalho de Artur Jorge e na evolução do sistema defensivo para 2024.

“Os erros acontecem e crescemos aprendendo com eles. Afinal, temos melhorado com o trabalho do professor Artur Jorge e toda a sua staff justamente por ter um estilo de jogo diferente. Acho que tenho me destacado por causa do trabalho coletivo. O Brasileiro é um campeonato corrido. Estou nesta fase de adaptação e consequentemente é normal que o meu organismo se ajuste”, completou Bastos.

Aliás, o Glorioso entra em campo nesta quinta-feira (02/05), diante do Vitória, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os jogadores alvinegros vêm de quatro vitórias consecutivas e chegam embalados para partida.

