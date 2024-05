Pedro Lourenço promete contratações agressivas para o Cruzeiro: ‘Vamos exceder’

O Cruzeiro tem novo dono. O empresário Pedro Lourenço é oficialmente proprietário de 90% das ações da Raposa. Aliás, animado com a nova aquisição e cruzeirense de coração, ele prometeu dar ânimo novo aos torcedores e quer contratações de peso.

Logo em sua primeira coletiva na Toca da Raposa II, na última segunda-feira (29), Pedrinho BH explicou que a tendência é seguir com o planejamento financeiro e administrativo da estrutura deixada por Ronaldo. No entanto, ele pretender dar uma “oxigenada” no elenco.

“O Gabriel (Lima, CEO) já tem uma cultura do planejamento do ano, mas nós vamos ter que exceder. Vamos manter o planejamento, mas, quando abrir a janela, vamos dar uma oxigenada no clube e vamos aumentar o caixa do Gabriel”, disse o empresário na coletiva de apresentação.

Pedrinho, aliás, já era um dos principais apoiadores da gestão Ronaldo Fenômeno. Agora sendo o proprietário da SAF, ele quer ampliar e reforçar investimentos. A ideia é garantir, já nos próximos dias, a compra definitiva de Matheus Pereira e na sequência ter mais contratações.

“O que nós temos que fazer é reforçar o time, melhorar o nível, como o Ronaldo melhorou do ano passado para esse ano. Às vezes não acontece o título, a gente estava com o título (do Mineiro) praticamente garantido e escapou”, completou.

Para cuidar do futebol, Pedrinho anunciou a contratação de Alexandre Mattos. O diretor de futebol já está trabalhando para reforçar o Cruzeiro na próxima janela de transferências.

Classificação para a Sul-Americana

Para contribuir, o Cruzeiro também precisa se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. É o desejo de Pedrinho, sobretudo, por causa da capacidade de reforçar o caixa do clube. O Cruzeiro tem três pontos e está na terceira colocação.

“A nossa esperança é que a gente passe da fase de grupos da Sul-Americana para avançar. Tivemos resultados ruins nesses primeiros jogos, com time relativamente fracos. O futebol você pensa uma coisa e não dá certo. Esperamos vencer os próximos três jogos e classifiquemos, isso vai dar uma receita e é o que a gente está esperando”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Pedro Lourenço promete contratações agressivas para o Cruzeiro: ‘Vamos exceder’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.