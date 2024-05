Atlético terá reforço de peso antes mesmo do esperado. Entenda

O meia Bernard é um dos nomes mais aguardados do Atlético para a janela do meio do ano. Aliás, a expectativa pelo lado do atleta também é gigante. Afinal, ele antecipou o retorno a Belo Horizonte para se apresentar ao Galo.

Inicialmente, o jogador de 31 anos chegaria a Belo Horizonte somente em junho. No entanto, o jogador comprou passagem para a capital mineira para o dia 31 de maio e vai chegar na parte da tarde ao Galo.

O contrato de Bernard com o Panathinaikos, da Grécia, se encerra no fim de junho. A última partida da agremiação, aliás, será no dia 25 de maio, contra o Aris. A estreia do jogador no Galo, no entanto, só acontecerá em julho, justamente por causa da janela de transferências.

Bernard é querido pelos atleticanos e seu retorno é bastante aguardado. Ele disputou 46 jogos na atual temporada, marcou 10 gols e deu nove assistências aos companheiros. Aliás, transformou-se em uma das principais peças do elenco grego.

