O volante Pablo Maia passou por cirurgia, nesta quarta-feira (01), para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. De acordo com o São Paulo, a cirurgia foi um sucesso e o jogador vai iniciar o processo de recuperação nos próximos dias para voltar às atividades.

Ele sofreu a lesão no último treinamento antes do clássico com o Palmeiras. A tendência é que o volante volte apenas no segundo semestre. Pablo Maia deve ficar fora de todo o restante da fase de grupos da Libertadores e nos próximos confrontos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

O volante Pablo Maia foi submetido a cirurgia nesta quarta-feira para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. O procedimento foi bem sucedido, e o meio-campista iniciará o processo de recuperação nos próximos dias. pic.twitter.com/MjggfRI1Zq — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 1, 2024

O jogador, aliás, já se manifestou sobre a lesão, afirmando estar “comprometido com a recuperação” e buscando o retorno mais “rápido possível”.

“Não ter entrado em campo ontem para ajudar meus companheiros por conta de uma lesão foi uma sensação muito ruim. Mas agora é hora de erguer a cabeça, ter foco no meu tratamento, ficar 100% comprometido na minha recuperação, seguir todos os protocolos médicos e estar de volta o mais rápido possível. Enquanto isso, estarei apoiando meus companheiros de São Paulo durante esse período afastado dos gramados. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e carinho. Em breve, estarei de volta, ainda mais forte e guerreiro do que nunca” escreveu o volante.

Sem Pablo Maia, o técnico Luis Zubeldía tem à disposição o paraguaio Bobadilla, que foi titular no clássico contra o Palmeiras. Luiz Gustavo retornou de lesão e também é uma opção.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Pablo Maia passa por cirurgia e inicia processo de recuperação apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.