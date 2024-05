Ex-lateral do City revela frase na chegada de Guardiola: ‘Time cheio de gordos’

Pep Guardiola chegou ao Manchester City em 2016 e logo promoveu uma grande revolução no clube. Ex-lateral dos Citizens, Gaël Clichy, atual auxiliar de Henry na seleção sub-21 da França, revelou que a chegada do treinador surpreendeu a todos no elenco, principalmente por frases fortes e impactantes.

“Já sei que venho para cá há um ano e tenho observado vocês. São um time cheio de jogadores gordos”, declarou Guardiola à época, de acordo com Clichy, em entrevista ao podcast “The Coaches Voice”.

O comandante chegou à Premier League após passagem de três anos no Bayern de Munique. Contudo, durante a última temporada na Alemanha, ele já havia comunicado que não permaneceria. Foi quando recebeu contato dos Citizens e acertou sua transferência. Assim, passou a analisar os jogos do clube inglês, para ter maior conhecimento do elenco.

Clichy revelou que Guardiola preocupava-se muito com a forma física dos atletas, principalmente em relação ao peso.

“Ele tinha a regra dos dois quilos. Se você se pesava com dois quilos a mais do que ele considerava seu peso máximo, você não treinava. Eu vi jogadores que não treinaram durante duas semanas”, declarou o ex-lateral francês.

Em sua primeira temporada na Inglaterra, Guardiola passou em branco. Dessa maneira, promoveu uma reformulação profunda no elenco do Manchester City. Um dos jogadores que saiu foi justamente Clichy, que acabou acertando com o Istanbul Basaksehir, onde ficou até 2020. Em seguida, foi para o Servette, da Suíça.

