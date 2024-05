São Paulo fecha preparação para duelo pela Copa do Brasil

O São Paulo encerrou nesta quarta-feira (1º de maio) a preparação para o duelo contra o Água de Marabá, nesta quinta (2), no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida, que será realizada às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, marca a estreia do Tricolor Paulista na competição.

O técnico Luis Zubeldía deve poupar alguns titulares para o confronto, devido ao desgaste físico por conta da maratona de jogos. Isso porque serão três viagens em sequência, a começar por esta quarta-feira, quando embarca para Belém para o confronto contra o Águia.

Após o duelo na capital paraense, a delegação retorna à capital paulista. No domingo, o São Paulo terá pela frente o Vitória, em Salvador. Em seguida, a viagem é para Calama, no Chile, onde enfrenta o Cobresal pela Libertadores.

Após o empate em 0 a 0 com o Palmeiras, na última segunda-feira, no MorumBIS, o treinador deu a entender que poderia preservar alguns jogadores.

“É provável que tenha rotação, tenho que descansar alguns jogadores que vêm com desgaste importante de viagem e jogos. É momento de rodar a equipe para poder jogar quinta em boa condição, domingo em boa condição e depois no jogo da Libertadores em boas condições”, afirmou Zubeldía.

James será poupado no São Paulo

Entre os jogadores que será poupado por Zubeldía está James Rodríguez, que não viaja com o elenco para Belém. Além do colombiano, não viajam por conta de problemas médicos o lateral-direito Rafinha (fratura na fíbula esquerda), o lateral-esquerdo Welington (lesão no ligamento do tornozelo direito), os atacantes Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), o Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e o volante Pablo Maia (lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda).

