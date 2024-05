Casa de aposta confia que será a nova patrocinadora do Palmeiras

O patrocínio máster do Palmeiras voltou a ganhar espaço no noticiário do clube. A Crefisa tem contrato até o fim do ano e não vai continuar. Sendo assim, a concorrência será aberta para estampar a marca no Verdão.

De acordo com Danilo Lavieri, do Uol, a Esportes da Sorte está otimista com um acordo entre as partes e a expectativa na empresa é alta.

“No domingo (28) estive no Allianz Parque para participar do Dia de Craque e encontrei neste evento pessoas ligadas a Esportes da Sorte, e eles estão bem animados. Eles têm confiança de que vão apresentar a melhor proposta. Olhando todo o mercado, patrocínio de campeonatos, televisão, naming rights, vai ser bet, o novo patrocinador máster do Palmeiras. Ninguém vai fazer proposta melhor. Cada época temos empresas que competem, teve a Coca-Cola, teve a época que os bancos competiam, agora é bet. Eu tenho essa convicção que o novo patrocinador do Palmeiras vai ser bet, e a Esportes da Sorte está muito confiante. A Pixbet tem possibilidade, mas menos porque já investe muita grana em outros clubes. Imagino que a Esportes da Sorte esteja bastante confiante, lembrando que eles já estão com o time feminino. Vejo eles como os favoritos”.

Patrocínio do Palmeiras

Vale citar, que atualmente o Palmeiras recebe R$ 80 milhões por ano da Crefisa. Apesar do valor ser alto, a torcida cobra um reajuste no contrato e pressiona para que o clube receba mais dinheiro.

A Esportes da Sorte, grande favorita a ficar com o espaço na camisa do Verdão, já tem acordo assinado com o time feminino. O valor pago anualmente está em R$ 20 milhões.

