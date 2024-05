Imprensa espanhola afirma que Kroos já está com futuro definido

Uma das principais questões do elenco do Real Madrid parece estar definida. De acordo com informações da imprensa espanhola, a permanência de Toni Kroos no clube merengue é tida como praticamente certa.

A um mês do fim de seu contrato com o Real Madrid, o meia de 34 anos se mostra cada vez mais útil no plantel de Carlo Ancelotti. Isto porque o alemão deu um passe magistral para Vini Jir marcar um dos gols do empate em 2 a 2 contra o Bayern de Munique, na Alemanha, pelo jogo de ida da semifinal da Champions.

De acordo com informações do jornal espanhol ‘Relevo’, Kroos já decidiu que vai continuar no Real Madrid por pelo menos mais um ano. Além disso, a mesma fonte garante que tanto no vestiário, quanto na direção do clube merengue, a continuidade do meia aparece como praticamente certa.

Contudo, questionado sobre o seu futuro após o empate contra o Bayern, Kroos afirmou que ainda não está decidido sobre o seu futuro.

“Ainda não decidi. Quero ganhar o máximo possível nesta temporada e não penso no futuro”, explicou o alemão.

LEIA MAIS: Dortmund vence PSG e abre vantagem na outra semifinal da Champions

Além disso, na zona mista onde os jogadores deram entrevistas após a partida contra o Bayern, o brasileiro Rodrygo confirmou que os colegas de equipe pedem “para ele continuar a jogar, não só um, mas muitos mais anos”, o que reforça a informação da imprensa espanhola e, principalmente, do jornal ‘Relevo’.

