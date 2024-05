Luis Guilherme projeta jogo difícil para o Palmeiras contra o Botafogo-SP

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil, e o meia-atacante Luis Guilherme projetou a partida. Em entrevista ao site oficial do Verdão, afinal, o camisa 31 afirmou que será um jogo difícil.

“É um jogo muito difícil. A gente já jogou contra eles no Paulista e sabemos que é uma equipe muito difícil de jogar. Vamos jogar agora em casa, contando com o apoio da nossa torcida para que possamos sair com um grande resultado a nosso favor. É sempre importante jogar em casa, ainda mais com o apoio da nossa torcida, que sempre nos incentiva do começo até o final. Com certeza amanhã não será diferente e o apoio vai ser fundamental para que a gente possa sair com a vitória”, disse Luis Guilherme.

Na semana passada, na Libertadores, o jovem marcou o gol da virada sobre o Independiente del Valle (ECU). Aliás, este foi o primeiro gol de Luis Guilherme como profissional, que agora sonha em balançar as redes no Allianz Parque.

“Estou treinando firme para que quando chegar esse momento, no Allianz, com o apoio da nossa torcida, poder sair esse gol que eu tanto quero que aconteça”, declarou.

Bom momento

Luis Guilherme também falou sobre este primeiro gol como profissional. Ele dedicou o bom momento à família e agradeceu a confiança da comissão técnico de Abel Ferreira.

“Muito feliz por ter feito o meu primeiro gol como profissional. Estava buscando isso há muito tempo. Só tenho a agradecer a Deus, à minha família e à comissão por ter confiado em mim. Ainda estou sem acreditar um pouco porque é uma emoção muito grande. Sempre quis que esse momento chegasse. Agora é focar no jogo de amanhã, que é um jogo muito difícil pela Copa do Brasil”, frisou Luis.

