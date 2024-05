Palmeiras x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Botafogo-SP nesta quinta-feira (2), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão estreia na competição e vai em busca do seu quinto título. Já a Pantera eliminou Nova Venécia e Anápolis para chegar nesta fase do torneio e agora tenta surpreender o Alviverde nos seus domínios para abrir vantagem no confronto. O duelo de volta acontece no dia 23 de maio, em Ribeirão Preto.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Como chega o Palmeiras

O técnico Abel Ferreira pode ter um retorno importante no time titular. Afinal, Zé Rafael participou dos últimos treinos, na Academia de Futebol, e está totalmente recuperado da lombalgia que o tirou de combate por praticamente um mês. Como o treinador deve poupar alguns titulares para o duelo, a expectativa é que o volante comece a partida na equipe principal. Assim, os únicos desfalques seguem sendo Dudu e Bruno Rodrigues, que estão em fase de transição. Por fim, existe a possibilidade de Raphael Veiga, enfim, ser poupado, dando espaço para Luís Guilherme ou Rômulo ganharem uma chance.

Como chega o Botafogo-SP

Em contrapartida, o Botafogo-SP não tem desfalques para enfrentar o Palmeiras. Aliás, nesta semana, o elenco ganhou opções com os retornos dos zagueiros Fábio Sanches e João Maranini, que estavam no departamento médico. Assim, a expectativa é que o time dos últimos jogos seja repetido. Afinal, o desempenho foi satisfatório na visão do técnico português Paulo Gomes. O objetivo da equipe é voltar vivo do Allianz Parque para decidir em Ribeirão Preto. PALMEIRAS X BOTAFOGO-SP Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 02/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Murilo e Vanderlan; Richard Rios e Zé Rafael; Lázaro, Rony e Luís Guilherme (Raphael Veiga); Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO-SP: Michael; Matheus Costa, Lucas Dias e Bernardo Schappo; Emerson Negueba, Matheus Barbosa, Gustavo Bochecha, Patrick Brey e Jean Victor; Alex Sandro e Leandro Pereira. Treinador: Paulo Gomes

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Rodrigo Figueredo Henrique Correa (RJ-FIFA) e Fernanda Kruger (MT-FIFA)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-FIFA) Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Palmeiras x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.