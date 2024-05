Maicon dá força a técnico interino do Vasco após empate

O Vasco empatou em 0 a 0 com Fortaleza no primeiro embate da terceira fase da Copa do Brasil, na Arena Castelão nesta quarta-feira (1). Após a partida, o zagueiro Maicon deu força e enalteceu o treinador interino Rafael Paiva. O jogador considerou desrespeitosos os comentários de que a equipe estava sem técnico.

“Quero destacar algo crucial. Ouvi muitas vezes que o Vasco não tem um técnico, mas isso não é verdade. Temos sim um técnico chamado Paiva. Devemos respeitar, mesmo que ele tenha vindo da base. Atualmente, ele é o técnico do Vasco”, afirmou.

Maicon reconhece méritos do Fortaleza

Durante os 90 minutos, em resumo, o Leão do Pici teve um desempenho superior e criou mais oportunidades, com 15 finalizações. Desse modo, o goleiro Léo Jardim foi um dos destaques do jogo. O time carioca, em sua primeira partida sem Ramón Díaz, se concentrou na defesa na maior parte da partida e inegavelmente ofereceu pouco perigo à baliza de João Ricardo.

“Enfrentamos um adversário muito complicado, especialmente em casa, onde são muito fortes. Nosso objetivo, prim ordialmente, é sempre buscar a vitória. Mas infelizmente não conseguimos. Entretanto, esta é apenas a primeira metade do confronto de 180 minutos. Agora, vamos decidir isso em nosso território”, analisou.

A partida de volta está marcada para o dia 21 de maio, em São Januário. No entanto, o próximo desafio do Vasco será contra o Athletico-PR no domingo (5), às 16 horas, na Ligga Arena.

