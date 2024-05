Na volta de Gabigol, Flamengo vence. Mas não convence

No jogo que marcou o retorno de Gabigol – após 36 dias afastado, graças a efeito suspensivo por decisão do CAS de sua penalidade pelo controle de dopagem por insubordinação – o Flamengo venceu por 1 a 0 o Amazonas nesta quarta-feira (1/5). O jogo, no Maracanã, foi o de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Gabigol entrou aos 19 da etapa final, quando o jogo já estava 1 a 0, gol de Pedro. O ídolo teve atuação discreta, mas sempre ovacionado pela torcida. No geral, o Rubro-Negro fez partida de pouca eficácia ofensiva. Mereceu vencer e não viu o rival oferecer grande perigo. Mas o futebol foi bem abaixo do que a torcida esperava. Dessa forma, tome vaia.

Com o triunfo, o Flamengo jogará pelo empate o jogo da volta, dia 22/5, em Manaus. Caso perca por um gol, decisão por pênaltis. Se o Amazonas vencer por dois ou mais gols, é o time do Norte do país que avançará de de fase.

Veja aqui os jogos da Copa do Brasil

Pedro garante a vantagem do Flamengo

O Flamengo teve o domínio nos primeiros 15 minutos, mas deu apenas dois chutes a gol. Uma por cima, com De La Cruz, e outra que Víña teve tudo para marcar e isolou. Já o Amazonas fazia bom jogo, atacante pela esquerda com o vom Matheus Serafim em cima do lateral-direito Varela levando vantagem algumas vezes. Aos 21 veio o gol do Flamengo. Uma jogada iniciada por Bruno Henrique chegou até Viña que, na linha de fundo pela esquerda, cruzou na cabeça de Pedro, que testou com classe para fazer 1 a 0. Mas o primeiro tempo ficou assim.

Ovação no 2º tempo só pela entrada de Gabigol

O Amazonas veio ainda mais bem postado defensivamente. Em 25 minutos, errou apenas uma vez, quando op lateral Fabiano deu mole na marcação e Lorran perdeu a chance. No mais, fechou bem. Aos 19, Gabigol entrou. Foi o momento de maior ovação na partida. Mas sua entrada na vaga do único criador eficaz, De la Cruz, fez o Fla passar a ter pouca força na criação. Assim, a bola pouco chegou aos atacantes. Dessa forma, o jogo ficou modorrento e nenhuma lateração mudou a cara do jogo. Não por acaso a torcida vaiou o time. Venceu, mas não convenceu nem um pouco.

FLAMENGO 1X0 AMAZONAS



Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data: 1/5/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro, (RJ)

Público presente: 39.015

Renda: R$ 1.889.502,50

FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela (Wesley, 27’/2ºT), Fabrício Bruno Léo Pereira e Matías Viña; Allan (Igor Jesus, 34’/2ºT), Gerson e De La Cruz (Gabigol, 19’/2ºT); Lorran (Luís Araújo, 27’/2ºT), Pedro e Bruno Henrique (Matheus Gonçalves, 34’/2ºT). Técnico: Tite.

AMAZONAS: Edson Mardden; Patric (Ezequiel, 24’/2ºT), Diogo Silva, Alvariño e Fabiano; Guilherme Xavier, Judá (Jiménez, 16’/2ºT), Pará (Cauan Barros, 24’/2ºT) e William Barbio; Sassá (Renan Castro, 41’/2ºT) e Matheus Serafim (Enio, 41’/2ºT). Técnico: Adilson Batista.

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-FIFA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Allan (FLA), Patric, Judá, Cauan Barros (AMA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Na volta de Gabigol, Flamengo vence. Mas não convence apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.