Lazaroni lamenta lesões e enaltece vitória do Corinthians na superação

Auxiliar de António Oliveira, suspenso e fora da vitória sobre o América-RN, Bruno Lazaroni analisou a atuação do Corinthians na Arena das Dunas. O comandante do Timão afirmou que o resultado é importante, afinal o clube vem tendo problemas por lesões.

“Um momento como esse, com jogos em sequência, seria fundamental ter todos os jogadores à disposição. Isso aí seria o ideal. Mas, infelizmente, a gente vive perdendo jogadores importantes, que poderiam ser utilizados no início ou até no decorrer da partida”, disse Lazaroni.

O assistente de António Oliveira comemorou a vitória, mas manteve os pés no chão. Lazaroni afirmou que tudo está aberto para o jogo de volta, onde o Timão poderá empatar em casa.

“Claro que está tudo em aberto, não tem nada decidido. Importante a gente ter levado a vantagem para São Paulo, mas o América-RN é uma boa equipe, tem bons jogadores, tem jogadores com experiência de Série A, Série B… É um clube que vem se reestruturando, tem uma torcida apaixonada. Bacana demais o ambiente criado aqui antes do jogo, mas não tem nada decidido, a decisão será em São Paulo”, analisou.

