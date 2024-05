Roma x Leverkusen: onde assistir, escalações, arbitragem

A Liga Europa terá a sua fase semifinal iniciando nesta quintas-feira (2/5). E um dos jogos será Roma x Leverkusen. As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília) no Estádio Olímpico, casa dos romanos. Apesar de atuar em seus domínios, a Roma sabe que terá uma pedreira pela frente. Afinal, enfrenta um Leverkusen que garantiu a conquista do Italiano com antecedência e ainda está invicto nesta que é a sua temporada de sonhos na história. No outro mata-mata, também nesta quinta, jogam Olympique e Atalanta. Os vencedores na semi fazem a final no dia 22/5, no Aviva Arena, em Dublin, na Irlanda.

Onde assistir

A TV Cultura e SBT (abertas) e Star+ transmitem a partir das 16h (de Brasília).

Como está a Roma

A Roma tem boas e más notícias para a partida. Afinal, se o lateral-direito Celik tem de cumprir suspensão, o técnico De Rossi terá a volta de Cristante. Assim, este último assume a posição na ala. Além disso, Lukaku treinou bem e se mostra recuperado de lesão. Assim, volta a comandar o ataque romanista, formando um trio com Dybala e El Sharawy. Dessa forma, Azmoun segue como opção ofensiva.

Como está o Leverkusen

Xabi Alonso tem uma volta muito importante: Xhaka volta de suspensão e será um dos alicerces do excelente esquema de jogo do campeão alemão. Com ele em campo, o ala pela direita Frimpong praticamente vira um atacante que, ao lado da revelação Wirtz e Adli, serão os municiadores de Schick ou Boniface. Enfim, estes dois brigam pela vaga de homem de área.

ROMA X LEVERKUSEN

Liga Europa- semifinal – Ida

Data e Horário: 2/5/2024, 16h (de Brasília)

ROMA: Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka e Angelino; Cristante, Paredes e Pellegrini; Dybala, Lukaku e El Shaarawy. Técnico: De Rossi

LEVERKUSEN: Hradecky; Kossounou, Tah e Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli; Schick (Boniface). Técnico: Xabi Alonso

Árbitro: François Letexier (FRA)

Auxiliares: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

