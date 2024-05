Fiorentina x Brugge: Onde assistir, escalações, arbitragem

Fiorentina e Brugge jogam nesta quinta-feira (2/5), um dos jogos de ida da fase semifinal da Liga Conferência, a terceira competição internacional em importância no futebol Europeu. O jogo será no Artemio Franchi, em Florença, às 16h (de Brasília). Os times buscam uma vaga à final, que será no dia 29 de maio, no Estádio Opap Arena, em Atenas. O rival será o vencedor de Olympiacos e Aston Villa, que também jogam a ida nesta quinta, na Grécia.

Onde assistir

A ESPN3 e o Star+ transmitem a partir das 16h (de Brasília).

Como está a Fiorentina

A Fiorentina vem com força máxima. Além disso, a grande esperança está no bom momento do atacante Nicolas González, que terá parceria ofensiva com Christian Kouame e Andrea Belotti.

“Estou em boa fase. Mas não posso prometer nada. Enfim, este será um jogo importante e esperamos fazer um grande jogo. Dessa forma, demonstrar que somos capazes de conquistar um resultado positivo”, disse González respondendo a perguinta na coletiva se voltaria a decidir um jogo para a sua equipe.

Na defesa, a aposta da Fiorentina é no bom trabalho dos volantes Arthur e Duncan.

Como está o Brugge

Olho em Igor Thiago. Afinal, ele comandará o ataque belga nesta que é uma de suas últimas partidas pelo clube (defenderá o Brentford que pagou R$ 200 milhões por ele). O brasileiro espera fechar seu ciclo com chave de ouro. Dessa forma, nada melhor do que uma vitória fora de casa diante de um favorito. Assim, o técnico Ronny Deila deve apostar numa dupla ofensiva com o brazuca ao lado do veterano Simon Mignolet, recuperado de lesão.

FIORENTINA X BRUGGE

Liga Conferência – semifinal- Ida

Data e horário: 2/5/2024, 16h (de Brasília)

Local: Artermio Franchi, Florença (ITA)

FIORENTINA: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez e Biraghi; Arthur e Duncan; Nicolas González, Bonaventura e Kouame; Belotti. Técnico: Vicenzo Italiano

BRUGGE: Jackers; Sabbe, Ordonez, Alvarez, Meijer; Vetlesen, Onyedika, Vanaken; Skoras, Thiago, Nusa. Técnico: Ronny Deila

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Auxiliares: Stuart Burt e Daniel Cook (ING)

VAR: Christopher Kavanagh (ING)

