Corinthians e Paulinho abrem conversas por renovação

Corinthians e Paulinho iniciaram as conversas para uma possível renovação contratual, já que o atual vínculo se encerra daqui a dois meses. As duas partes ainda conversam para chegar em um denominador comum. Contudo, há um consenso de ambos que será benéfica a permanência do volante no clube.

Em janeiro, quando ainda se recuperava de cirurgia em um dos joelhos, Paulinho aceitou baixar o salário para prorrogar o contrato com o Corinthians. Agora, o volante não quer uma nova redução. O Timão tenta uma negociação rápida, para que as conversas não se transforme numa novela e degaste a relação com o atleta.

A permanência de Paulinho ficou ainda mais importante após a grave lesão de Maycon, que vai perder todo o restante da temporada. Contudo, a diretoria corintiana entende que não pode gastar muito com um jogador que não é titular absoluto da equipe. Assim, o Timão pretende fazer uma proposta com valores menores do atual contrato.

A confiança do Corinthians é que o volante aceite a oferta por conta da sua identificação com o clube. O objetivo é renovar até o final desta temporada, com uma possibilidade de estender o vínculo até o final de 2025. Além disso, o Timão também busca dar uma estrutura boa para que o atleta encerre a sua carreira com a camisa do Alvinegro.

Apesar de ter apenas mais dois meses de contrato com o Paulinho, o Corinthians não tem pressa para resolver o assunto. O volante recebeu recentemente sondagens de clubes da Ásia. Nas últimas semanas, também houve contatos da Turquia e dos Estados Unidos.

