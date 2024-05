Santos liga alerta com dívidas e tenta evitar novas punições da Fifa

O Santos ligou o alerta para possíveis cobranças da Fifa ao longo da temporada. Até aqui, o clube já sofreu dois ”transfer ban” pela falta de não pagamento em acordos feitos anteriormente. Nesta quarta-feira (1), uma iminente terceira punição chegou aos ouvidos do Peixe, que agora corre para acertar os pagamentos. Contudo, a quantidade de dívidas é algo que preocupa a atual diretoria.

O balanço financeiro de 2023 mostra mais de R$ 100 milhões em contas a pagar nos próximos 12 meses. Boa parte desta dívida diz respeito a jogadores contratados pelo ex-presidente Andrés Rueda. O Santos sofreu um transfer ban por conta da falta de pagamento com o ex-técnico Fabián Bustos e com o Krasnodar, da Rússia, quando adquiriu os direitos econômicos de Cueva. Agora, o Argentinos Juniors cobra R$3 milhões pela compra de Carabajal em 2022.

Estas dívidas já foram ou estão sendo resolvidas pela diretoria. Contudo, o presidente Marcelo Teixeira está ciente de um futuro bastante problemático em relação a essas novas cobranças. Se os valores não forem quitados a curto prazo, outras punições podem chegar.

As dívidas do Santos

Por exemplo, o Peixe ainda deve R$ 21,4 milhões ao Mônaco, da França, pela aquisição do volante Jean Lucas, no ano passado. Este dinheiro deve ser abatido conforme o Santos receber do Bahia, que comprou o jogador por R$ 24,2 milhões em janeiro deste ano.

Além disso, o Santos deve à sociedade anônima Sinergia Deportiva, do México, outros R$ 14,5 milhões pela compra de Soteldo. O Peixe ainda precisa pagar R$13 milhões ao Cuiabá, pela aquisição do lateral-direito João Lucas, que sequer está no clube neste momento.

Quem também está fora do Santos no momento é João Basso, outra dívida problemática do clube. O zagueiro chegou do Arouca no ano passado e a aquisição não acabaram pagas devidamente, gerando uma dívida de R$ 10,7 milhões ao Peixe.

A diretoria ainda avalia como vai acertar todas estas dívidas, buscando evitar novas punições da Fifa. Contudo, sabe-se que um novo transfer ban pode acontecer ainda nesta temporada.

O post Santos liga alerta com dívidas e tenta evitar novas punições da Fifa apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.