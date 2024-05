O São Paulo terá várias mudanças para o duelo contra o Águia de Marabá, nesta quinta-feira (2), às 19h30, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Por conta da maratona de jogos, o técnico Luis Zubeldía deve mandar um time misto para o embate no Mangueirão. Assim, vários jogadores devem ganhar uma oportunidade rara. Caso do lateral-esquerdo Patryck.

O setor é uma verdadeira dor de cabeça no Tricolor Paulista. Atualmente, a equipe conta com Welington como titular absoluto. Contudo, ele acabou lesionando o tornozelo direito e deve perder os próximos jogos. Além disso, o jogador tem contrato apenas até o final do ano e o São Paulo está longe de uma renovação de contrato. Mesmo assim, Patryck não vem conseguindo revezar com o dono da posição.

Mesmo diante da situação contratual de Welington, o lateral foi um dos jogadores mais utilizados no ano. Ele só não entrou em rodízios do time principal por não haver confiança em Patryck. Contra o Palmeiras, o jogador deixou o campo lesionado, mas Zubeldía optou por colocar Michel Araújo no setor, em vez do jovem da posição.

O jovem lateral entrou em apenas dois jogos no ano: foi titular na equipe totalmente reserva que enfrentou o Água Santa e entrou no fim da partida contra a Inter de Limeira. Mesmo com um time misto contra o Águia de Marabá, sua titularidade ainda não está garantida.

Contudo, a partida no Mangueirão será a grande chance de Patryck provar que pode atuar no time titular do São Paulo. E quem sabe, mostrar para a diretoria que a solução para a lateral-esquerda já está dentro do clube.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Patryck terá chance rara de mostrar serviço com a camisa do São Paulo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.