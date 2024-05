O volante Hugo Moura, do Vasco, está com sua participação no jogo contra o Athletico, no próximo domingo (5), em dúvida. Isso porque ele sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o jogo contra o Fortaleza, na última quarta (1º) e não tem presença garantida ainda.

Substituído no intervalo do prélio em questão, ele já começou o tratamento e será reavaliado pelos médicos do clube. A situação, porém, não preocupa, já que o volante se sente bem.

LEIA MAIS: Rafael Paiva celebra ‘Vasco vivo’ na Copa do Brasil após empate

Vale lembrar que Hugo Moura está emprestado pelo Athletico, exatamente o adversário do domingo. Como há obrigação de compra no empréstimo, não existe a costumeira cláusula que impede ele de enfrentar seu clube de origem. Assim, ele só não iria a campo por questão física.

Hugo já tem três partidas pelo Vasco, somando 161 minutos em campo. Ele estreou saindo do banco diante do Fluminense, no último dia 20. Foi titular contra o Criciúma, no dia 27, e também nesta última quarta, saindo no intervalo por conta do problema no tornozelo.

O próximo compromisso do Cruz-Maltino é, como citado, contra o Athletico, no domingo. A bola às 16h (de Brasília) na Ligga Arena, em Curitiba. Enquanto o Vasco é o 17º na tabela, com três pontos, o Furacão vem em quarto, com sete.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Hugo Moura vira dúvida para jogo do Vasco contra o Athletico apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.