Chelsea prepara oferta para contratar joia do Palmeiras

O Chelsea se prepara para entrar forte na disputa pela contratação do garoto Estevão, do Palmeiras. O time de Londres estaria disposto a enviar uma oferta de R$ 164 milhões fixos pelo jogador, com outros R$ 136 milhões em metas estipuladas. No total, os Blues podem desembolsar R$ 300 milhões pelo atleta do Verdão. A notícia foi dada primeiramente pelo ‘Uol’.

Aliás, esta não é a primeira vez que o Chelsea se interessa pela joia palestrina. No começo do ano, os ingleses chegaram a fazer uma oferta pelo meia-atacante, quando ele ainda estava disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Contudo, a proposta não agradou à diretoria do Palmeiras.

Após a Copinha, Estevão subiu para o profissional do Palmeiras e, depois de um tempo, começou a ser figurinha carimbada no time de Abel Ferreira. Na última segunda-feira (29), ele foi titular contra o São Paulo, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, o garoto é o terceiro mais jovem a marcar com a camisa Alviverde, atrás apenas de Endrick e Heitor.

Tratado na Academia de Futebol como “Messinho”, Estevão, de 17 anos, tem contrato válido até 2026 com o Palmeiras, onde estreou profissionalmente em 2023. Ao todo, fez 11 jogos oficiais e marcou um gol sob o comando de Abel Ferreira. Além disso, é nome frequente nas convocações da seleção de base do Brasil. Contudo, caso realmente acabe envolvido em uma negociação, ele não pode deixar o Verdão até abril de 2025, quando vai completar 18 anos.

