O goleiro Dalberson, do América-MG, chegou ao clube este ano e já se consolidou como uma das peças mais importantes do time. Na última partida, pela Série B, vitória do Coelho por 2 a 0 sobre o Novorizontino, em mais uma atuação segura do goleiro. E o jogador falou sobre o torneio, além de projetar o próximo compromisso, contra a Chapecoense.

Dalberson pontuou a dificuldade da competição, mas ressaltou o preparo da equipe para o resto da temporada.

“A Série B é uma competição muito difícil e precisamos vencer os jogos dentro de casa, mostrar a nossa força como mandante e conseguimos isso no último jogo. Fizemos uma partida muito boa, segura e que nos deu três pontos importantes. Sabemos das nossas pretensões na competição e precisamos mostrar a nossa força dentro do campeonato e buscar seguir vencendo”, afirmou.

LEIA MAIS: Cuiabá anuncia técnico português Petit para sequência da temporada

Foco é na Chape

O foco agora é no duelo fora de casa contra a Chapecoense, pela terceira rodada da Série B. Dalberson destacou o bom momento do adversário, mas pontuou a força do América-MG, que segue invicto na competição. Chape e Coelho se enfrentam neste sábado (4), às 17h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó.

“Estamos fazendo uma semana muito intensa de preparação, trabalhando forte com o foco nessa partida contra a Chapecoense. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar. Eles venceram as duas primeiras partidas e vão jogar em casa. Mas nós temos um time muito forte, experiente e com certeza vamos em busca de somar pontos”, concluiu Dalberson.

O Coelho vem na sexta posição, com quatro pontos, enquanto a Chape é a terceira colocada, sendo uma das quatro equipes que venceram as duas primeiras partidas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Dalberson celebra bom começo de Série B do América-MG apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.