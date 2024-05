Atlético de Gabriel Milito lidera estatísticas ofensivas e defensivas entre clubes da Série A

Gabriel Milito tem início impressionante no Atlético. Atualmente, são dez jogos, com sete vitórias e três empates. O Galo ainda não sabe o que é perder com o treinador argentino. Aliás, o time alvinegro lidera estatísticas entre os times da Série A do Brasileirão.

Segundo números levantados pelo SofaScore, o Galo, no período de dez jogos, é o que mais venceu e o que menos perdeu – afinal não teve qualquer derrota no tempo. Além disso, o time alvinegro foi também o time que mais marcou gols, com 23 bolas na rede desde a chegada do treinador.

Mas o Galo vai além: o grupo liderado por Gabriel Milito é o primeiro em chances criadas, com 24 no total. Além disso, é o líder de finalizações no gol, com 48 oportunidades. E ainda: é a equipe que menos finaliza para chegar a um gol, com média de 5,4 chutes para marcar.

É preciso ressaltar ainda que o estilo de jogo feito pelo Galo mostra que é o time com mais posses roubadas no campo de ataque, com 38 até então. Na Copa Libertadores, o Atlético tem 100% de aproveitamento na fase de grupos e ainda ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com oito pontos somados.

O Atlético se prepara agora para enfrentar o Fluminense, neste sábado (4), às 16h (de Brasília), no Rio de Janeiro.

