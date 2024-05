Na última quarta-feira (01/05), o Flamengo venceu o Amazonas por 1 a 0 no Maracanã e abriu na frente na terceira fase da Copa do Brasil. Após ficar muitos jogos no banco de reservas, Matheus Cunha iniciou em campo como titular e apresentou uma atuação segura. O goleiro, dessa forma, analisou o momento do clube, celebrou a vitória e projetou muito trabalho pela frente.

LEIA MAIS: Noite de Gabigol: veja como foi o retorno do camisa 10 ao Maracanã

Momento do Flamengo

“O Tite me comunicou na segunda-feira (29/04) que me daria uma oportunidade. A gente vem de duas derrotas, é difícil, eu sei disso. No entanto, tivemos uma sequência muito difícil também. É seguir trabalhando da mesma forma e com os pés no chão. É seguir nesse rumo que as vitórias vão vim. Eu tenho certeza”, disse Matheus Cunha na zona mista do Maracanã.

“É uma pequena vitória, mas é uma vitória. É uma pequena vantagem. O jogo foi difícil, eles abaixaram as linhas e nos trouxeram dificuldades. No entanto, nós acreditamos que lá será um jogo diferente. Afinal, eles vão ter que sair mais. O importante é que conseguimos uma vitória e estamos com uma vantagem”, completou Matheus Cunha.

Retorno de Gabigol

Em seguida, Matheus Cunha comentou sobre o retorno de Gabigol ao Flamengo. O atacante conseguiu um efeito suspensivo após ser acusado de tentar fraudar um exame antidoping. O camisa 10, dessa forma, está de volta aos gramados e pode ser relacionados para os próximos jogos.

“O Gabi é um líder e muito bom de grupo. É um ídolo do Flamengo e uma referência para nós. Portanto, é importante tê-lo de volta. O fato dele estar bem nos ajuda e nos conforta. É seguir trabalhando que ele vai fazer coisas incríveis”, afirmou Matheus Cunha.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Matheus Cunha analisa momento do Flamengo e destaca importância de Gabigol: ‘Uma referência para nós’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.