Carlos Miguel melhora seus números como titular do Corinthians

Na noite da última quarta-feira (1), o Corinthians foi até a Arena das Dunas, em Natal, e venceu o América-RN por 2 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil. O destaque foi o goleiro Carlos Miguel, que realizou boas defesas ao longo do confronto.

Este foi o segundo jogo consecutivo do arqueiro como titular do Timão. Anteriormente, ele havia marcado presença na vitória por 3 a 0 contra o Fluminense, pelo Brasileirão.

A segurança demonstrada contra o América-RN faz Carlos Miguel ganhar mais confiança ao trabalhar se consolidar na equipe principal.

Além disso, o coletivo ganha um pouco mais de tranquilidade, pois as falhas do ídolo Cássio agitaram o ambiente do clube nas últimas partidas.

Jogos de Carlos Miguel

Nesta temporada, o goleiro participou de cinco duelos. No total, foram três vitórias, um empate e apenas uma derrota. A única derrota veio justamente no Paulistão. Diante da Ponte Preta, o Corinthians foi derrotado e Carlos Miguel atuou os 90 minutos.

Nos outros confrontos, o goleiro participou da vitória em cima do São Bernardo (Copa do Brasil) e empate sem gols diante do Água Santa.

Apoio da torcida

Nas redes sociais, o arqueiro foi muito elogiado pelas defesas contra o Mecão. Por causa disso, a tendência é que, a princípio, ele permaneça mais tempo como titular do Alvinegro.

Apesar de figurar a equipe titular, Cássio ainda espera uma oportunidade para retomar a sua posição na equipe principal do Alvinegro. Porém, o ídolo promete não criar tumulto no ambiente e respeita o companheiro de profissão.

Números de Carlos Miguel

5 jogos

3 vitórias

1 empate

1 derrota

2 gols sofridos

