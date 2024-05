Europa ou Palmeiras: qual deve ser o destino de Gabriel Jesus?

O nome do centroavante Gabriel Jesus ganhou espaço no noticiário do Palmeiras. O apresentador Benjamin Back afirmou que o Verdão vai trabalhar para repatriar o ídolo e animou a torcida com a informação.

Apesar de viver na Europa desde 2017, o retorno seria focado em disputar o Mundial de Clubes de 2025, torneio que o Palmeiras está garantido por vencer a Libertadores 2021.

Independente do desfecho de Gabriel Jesus, um retorno ao clube paulista dificilmente deve ocorrer no momento.

O principal motivo é o futebol europeu. Aos 27 anos e com bagagem na Premier League, o atleta ainda tem mercado no velho continente.

Sendo assim, com a possibilidade de ser negociado pelo Arsenal, a expectativa é que os clubes europeus cheguem com força para firmar a contratação.

Gabriel Jesus sonha em voltar ao Palmeiras

Publicamente, Gabriel Jesus já demonstrou o seu carinho pelo Alviverde e deixou claro que, em algum momento, irá retornar ao Allianz Parque.

Além disso, o jogador já informou que, caso retorne, não será no fim de carreira. Ele quer voltar para entregar dentro de campo e conquistar títulos.

Por causa desse cenário, um retorno seria viável, ainda mais para jogar o Mundial de Clubes, mas o velho continente deve pesar na balança e a volta ser postergada.

Títulos

Projetado pelo Palmeiras, Gabriel Jesus ganhou espaço na temporada 2015 e, logo no primeiro ano, conquistou a Copa do Brasil. Antes de viajar rumo ao Manchester City, ele ainda teve tempo de faturar o Brasileirão, torneio que o clube vivia um jejum de 22 anos.

