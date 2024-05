Veja os motivos que fizeram Fábio Carille ficar no Santos

Com a saída de Ramón Diaz, o Vasco da Gama mirou em técnico Fábio Carille, que faz um bom trabalho no comando do Santos em 2024.

Após iniciar uma reformulação do elenco, o técnico levou o Peixe até a final do estadual e faz um início de Série B perfeito com 100% de aproveitamento.

Além disso, ele tem um currículo com títulos e status de comandar grandes clubes do sempre disputado futebol brasileiro.

Diante da análise cruz-maltina, um contato com o empresário do treinador foi realizado, porém as conversas não avançaram, pois Fábio Carille não quer ir embora.

Nesta quinta-feira, o comandante explicou a situação via coletiva de imprensa e acalmou a torcida santista para a sequência da temporada.

Motivos para ficar

Depois de ficar em baixa no cenário nacional, Fábio Carille foi ao Japão e, de maneira surpreendente, voltou ao Santos no início do ano.

A fim de colocar ordem na casa do Peixe, o treinador ganhou a confiança do presidente Marcelo Teixeira para moldar seu elenco para 2024.

Sendo assim, ele encaixou o trabalho de forma rápida e entregou resultados. Além do sucesso em campo, outro ponto que Fábio Carille gosta é a estabilidade no trabalho, algo que certamente não iria ocorrer em São Januário.

Apesar de o Vasco figurar a elite nacional, o clube vive uma guerra política e isso atrapalhou qualquer poder de convencimento ao técnico.

Por fim, mesmo sem vencer o estadual, Fábio Carille quer recolocar o Peixe na Série A como campeão e consolidar a sua imagem na história da equipe.

