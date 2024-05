Na emoção, Fiorentina vence o Club Brugge na semifinal da Conferência

Jogando em Florença, a Fiorentina conseguiu uma tardia e importante vitória por 3 a 2 sobre o Club Brugge, nesta quinta-feira (2), pela ida da semifinal da Liga Conferência. Abrindo, assim, vantagem rumo à final inédita da competição europeia.

O jogo até contou com gol brasileiro, de Thiago, pelos belgas, mas Sottil, Belotti e Nzola garantiram o triunfo do time italiano. A volta acontece na próxima quarta-feira (8), em Bruges.

Quem saiu na frente foi o time da casa. Logo aos 5′, Sottil recebeu pelo lado esquerdo, cortou para o meio e chutou colocado, com efeito, fazendo 1 a 0. O empate veio de pênalti, aos 17′, com Vanaken deslocando o goleiro Terraciano.

Ainda no primeiro tempo, o centroavante Belotti fez seu primeiro gol na competição. Aos 37′, ele recebeu na área, girou rápido e fez um bonito chute para superar Jackers. Na etapa final, Onyedika foi expulso (aos 16′), deixando o Brugge com um a menos.

Mas o futebol é uma caixinha de surpresas e coube ao brasileiro Thiago abri-la. O camisa 99 dos belgas recebeu na área e chutou rasteirinho, deixando tudo igual em Florença: 2 a 2. Com um a mais, a Fiorentina foi para cima, buscando sair com a vitória para poder jogar pelo empate na volta.

E coube a Nzola, que acabara de entrar, dar este gostinho ao torcedor. Aos 45+1′ da etapa complementar, após tiroteio na área belga, o camisa 18 aproveitou rebote para estufar as redes do adversário e cravar a vitória italiana.

Situação e próximos jogos

A Fiorentina, oitava colocada no Campeonato Italiano, vira a chave rapidamente para sua liga nacional. Já que enfrenta o Verona (15º), no domingo (5), pela 35ª rodada, antes de definir sua vida na Liga Conferência.

A volta acontece na próxima quarta-feira (8), na Bélgica. Quem passar de fase encara o vencedor do duelo entre Aston Villa e Olympiacos (na ida, vitória dos gregos por 4 a 2 na Inglaterra). Para avançar, a Fiorentina pode até empatar. Vitória por um gol de diferença do Brugge leva a decisão para a prorrogação.

O Club Brugge, por sua vez, pode gritar “é campeão” no fim de semana, quando se encerra o Campeonato Belga. Em segundo lugar, o time de Brugges encara o Royal Antuérpia e precisa de um resultado melhor que o do Anderlecht, que enfrenta o Union Saint-Gilloise – tudo isso no domingo.

