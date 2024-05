Leverkusen vence Roma na Itália e encaminha vaga para final da Liga Europa

O Bayer Leverkusen não para de surpreender. Nesta quinta-feira (2), foi a vez do time comandado pelo técnico Xabi Alonso encaminhar a classificação para a final da Liga Europa com uma vitória por 2 a 0 sobre a Roma, no Estádio Olímpico, na Itália, pelo jogo de ida da semifinal. Wirtz e Andrich, um em cada tempo, anotaram os gols da vitória do clube alemão. Dessa maneira, o Leverkusen pode perder por até um gol de diferença na partida da volta, em casa, que garante uma vaga na decisão.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (9), às 16h (de Brasília), na BayArena. Em casa, os atuais campeões da Alemanha, antecipadamente, podem confirmar o favoritismo e assegurar a vaga na grande final da Liga Europa.

Por outro lado, a Roma levou um duro golpe nesta quinta-feira. O time havia evoluído após a chegada do técnico De Rossi e conheceu apenas a quarta derrota em 21 jogos do treinador no clube da capital italiana. Ao mesmo tempo, a Roma terá que vencer o jogo da volta por ao menos dois gols de diferença para forçar uma disputa por pênaltis.

Roma x Bayer Leverkusen

As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado e, apesar da pressão da Roma, o Leverkusen já apresentava sinais de que poderia aprontar fora de casa. Dessa maneira, os alemães conseguiram abrir o placar nos acréscimos do primeiro tempo com 10 Wirtz.

Na segunda etapa, o Leverkusen soube aproveitar a vantagem e conseguiu se impor em campo. Por outro lado, a Roma não conseguiu propor o seu jogo, sendo superada diante de seus torcedores. Assim, o clube alemão foi fatal e ampliou a vantagem com um golaço do volante Andrich.

