Liga Europa: Olympique e Atalanta empatam. Tudo aberto para a volta da semifinal

Ninguém abriu vantagem no duelo de ida da semifinal da Liga Europa entre Olympique e Atalanta: 1 a 1. Jogando em casa, no Velódrome, em Marselha, o time francês saiu atrás, se recuperou, criou oporunidades para vencer mas não conseguiu sucesso. Scamacca fez o gol dos italianos. A Atalanta (que eliminou o Liverpool nas quartas) empatou ainda no primeiro tempo com Mbemba.

Assim, na partida de volta, na quinta-feira 9/2, em Bérgamo, quem vencer, avança à final (contra Roma ou Leverkusen). Empate leva a decisão para prorrogação e pênaltis.

Atalanta e Olympique marcam no 1º tempo

O primeiro tempo foi muito bom, com as equipes buscando sempre o ataque. O Olympique, buscando o atacante Aubameyang, criou lances de perigo. Mas foi a Atalanta que saiu na frente. Scamacca recebeu passe de Koopmeiners e, desmarcado e bateu sem chance para o goleiro. Só que o Olympique logo empatou. Em escanteio cobrado para o lado, rolou rápida troca de passes e Mbemba recebeu de fora da área para chutar com muita categoria sem chance para o goleiro Musso. O primeir0 tempo seguiu equilibrado. Mas o Olympique teve tudo para virar aos 44. Livre na cara do goleiro, Aubameyang chutou para fora.

Na etapa final a Atalanta se fechou e isso fez o Olympique ser o time dominante. Os donos da casa chegaram a fazer um gol com Aubameyang, mas anulado por impedimento. Harit mandou uma no travessao de Musso. A Atalanta, por sua vez, passou a finalizar pouco, mas administrava o tempo tocando a bola (terminou com um pouco mais de posse, 51%). Nitidamente querendo sustentar o empate. Mas quase virando num chute de Miranchuk que passou muito perto.

