O atacante Dyego Sousa, do Alcorcón, da segunda divisão da Espanha, passou por um momento delicado na noite da última quarta-feira (1) e teve prejuízos. De acordo com informações do jornal espanhol ‘El Mundo’, a esposa do jogador, que testou positivo num exame de alcoolemia e não teve a identidade revelada, sofreu um acidente de carro. Na ocasião, ela bateu uma Ferrari em uma rotatória em Madri, mas não teve ferimentos graves e passa bem.

Dessa maneira, a esposa de Dyego Sousa será investigada por crime contra a segurança no trânsito. Além disso, um amigo do casal estava no banco de carona e tentou assumir a culpa do acidente, mas as câmeras públicas do local mostraram que era a mulher quem dirigia a Ferrari.

Ainda de acordo com as informações do jornal ‘El Mundo’, Dyego Sousa estava realizando o mesmo trajeto da Ferrari, mas em outro carro, e chegou ao local do acidente em instantes.

A Ferrari era do modelo Portofino, avaliada entre 215 mil euros e 250 mil euros (entre R$ 1,1 milhão e R$ 1,3 milhão). Após o acidente, o carro teve diversos danos na parte dianteira e acabou sendo levado para um depósito.

LEIA MAIS: Imprensa espanhola afirma que Kroos já está com futuro definido

Veja imagens da Ferrari batida pela esposa do jogador:

La etapa de Dyego Sousa en Alcorcón se recordará más por sus sombras que por sus luces, y eso que ha habido destellos para el recuerdohttps://t.co/2NKRivElEa — Carlos Gallego (@Carlosgallegobe) May 2, 2024

Los líos al volante persiguen a Dyego Sousa, delantero del @AD_Alcorcon: ahora su mujer estrella su Ferrari en Neptuno https://t.co/FN3KBA3QTI#LaLigaHypermotion pic.twitter.com/WWEhcPuwIp — LaLiga Hypermotion +Fútbol (@MasFutbolMARCA) May 2, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Esposa de jogador brasileiro bate com Ferrari de R$ 1 milhão na Espanha apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.