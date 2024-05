Luiz Henrique diz que conversa no intervalo colocou Botafogo nos trilhos

O Botafogo venceu o Vitória nesta quinta-feira e deu passo importante para se classificar na Copa do Brasil. Após o jogo, porém, o atacante Luiz Henrique afirmou que, depois de um primeiro tempo não tão bom, o grupo teve uma conversa no vestiário e que o técnico Artur Jorge reorganizou a equipe.

“Não fomos muito efetivos no primeiro tempo, mas conversamos com o mister para voltar mais fortes no segundo tempo, mais eficientes. Por isso voltamos mais fortes”, disse Luiz Henrique.

Ao apito final, Artur Jorge reuniu o elenco no gramado e falou com todos. Luiz Henrique revelou o teor da conversa, que não foi em tom de cobrança, mas sim um pedido para que o Alvinegro seja mais eficiente.

“O mister falou que estamos de parabéns, que a vitória foi muito importante, essa vantagem de 1 a 0. Mas que temos de ter mais fome de sermos mais eficientes lá na frente”, completou.

Com a vitória por 1 a 0, o Botafogo jogará pelo empate na partida de volta contra o Vitória, em Salvador. A partida acontecerá no dia 21 de maio, no Barradão.

