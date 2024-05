Estêvão marca nos acrescimos e Palmeiras vence o Botafogo-SP

Com um gol aos 52 minutos do segundo tempo, o Palmeiras venceu o Botafogo-SP por 2 a 1, nesta quinta-feira (2), no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, pode até empatar na partida de volta que conseguirá a classificação. Rony e Estêvão marcaram os gols alviverdes, enquanto Patrick Brey fez o gol da equipe do interior paulista.

O Verdão volta a campo domingo (5), fora de casa, contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo joga apenas na próxima terça-feira (7), em casa, diante do Mirassol, pela Série B do Brasileirão. O jogo de volta entre as duas equipes pela Copa do Brasil acontece no próximo dia 22, em Ribeirão Preto (SP).

Primeiro tempo morno do Palmeiras

O Palmeiras tomou a iniciativa do jogo. Contudo, foi o Botafogo-SP que ameaçou primeiro. Aos nove miutos, Wallison recebeu em ótima posição, avançou sozinho, mas tentou encobrir Marcelo Lomba e desperdiçou grande oportunidade. O Palmeiras quase que imediatamente com Lázaro, que cabeceou para boa defesa de Michael.

Depois disso, embora seguisse dominando, o Palmeiras deixou de ameaçar de forma mais aguda. Desse modo, foi o Botafogo acabou se arriscando em alguns contra-ataques. Mas lance claro mesmo, aconteceu aos 41, quando Estêvão tabelou com Endrick e bateu de dentro da área para ótima defesa do goleiro adversário.

Segundo Tempo

O Palmeiras voltou no mesmo ritmo, tocando a bola e procurando espaço para criar oportunidade de abrir o placar. E ela surgiu aos 11 minutos, quando Mayke recebeu passe de Endrick, cruzou para a área e Rony completou com uma bomba: 1 a 0.

Os visitantes quase empataram aos 22, quando Matheus Barbosa invadiu a área, chutou forte e Lomba fez bela defesa. O Palmeiras, por sua vez, só não ampliou porque, em sua melhor oportunidade, Rony, sozinho na pequena área, perdeu um gol inacreditável aos 26, chutando em cima de Estêvão.

O gol alviverde até saiu, cinco minutos depois, com Rony, novamente ele, dando bela cabeçada após cruzamento de Mike. A arbitragem, todavia, anulou, marcando impedimento. Nos acréscimos, após cruzamento da direita, a bola cruzou toda a área e o lateral esquerdo Patrick Brey empatou o jogo. No últmo lance do jogo, Estêvão fez o gol da vitória após lançamento de Endrick.

PALMEIRAS 2 X 1 BOTAFOGO-SP

Copa do Brasil – Terceira fase – Jogo de ida

Data: 2/05/2024

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 33.010 presentes

Renda: R$ 1.958.227,64

PALMEIRAS: Marcelo Lomba, Mayke, Luan, Murilo e Caio Paulista (Piquerez, 21’/2ºT); Aníbal Moreno (Richard Ríos, 25’/2ºT), Gabriel Menino (Fabinho, 25’/2°T) e Raphael Veiga (Rony, Intervalo); Estêvão, Endrick e Lázaro (Rômulo, 37’/2ºT) . Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO-SP: Michael, Lucas Dias, Matheus Costa e Bernardo Schappo; Wallison, Gustavo Bochecha, Matheus Barbosa (Douglas Baggio, 27’/2ºT), Emerson Ramon (Robinho, 28’/2ºT) e Patrick Brey; Alex Sandro (João Costa, 13’/2ºT) e Toró (Leandro Pereira, 27’/2ºT). Técnico: Paulo Gomes

Gols: Rony, 11’/1ºT (1-o); Patrick Brey, 45’/2ºT (1-1) e Estêvão, 52’/2ºT (2-1)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Rodrigo Figueredo Henrique Correa (RJ-FIFA) e Fernanda Kruger (MT-FIFA)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-FIFA)



Cartão Amarelo: Mayke (PAL); Alex Sandro, Gustavo Bochecha, Lucas Dias (BOT)

Cartão Vermelho:

