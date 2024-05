Abel Ferreira contesta linhas do VAR em gol anulado do Palmeiras

“Foi gol”. Assim Abel Ferreira resumiu o gol anulado de Rony no sgeundo tempo da vitória por 2 a 1 do Palmeiras sobre o Botafogo-SP, nesta quinta-feira (2), no Allianz Parque. À ocasião, o Palmeiras vencia o jogo por 1 a 0. No lance, Mayke cruzou da direita e o atacante se antecipou à zaga adversária e cabeceou para o fundo das redes. Quando tomou ciência da anulação por impedimento, o treinador reclamou muito à beira do campo. E tornou a faz-lo na entrevista coletiva após o jogo.

“Foi gol. Quando eu olho a imagem, é gol. É a minha opinião. O VAR devia estar aí para tirar dúvidas, mas eu olho e é gol. Reclamei porque a linha não pode ser traçada na orelha do jogador. Vamos esperar o que eles vão dizer, mas o que posso falar é que o VAR precisa acabar com dúvidas. Se é fora de jogo (impedido), então é. E eu olho para a imagem e para mim não era. É o que eu tenho a dizer”, disparou.

Abel diz que gol da vitória é inesquecível

No último lance da partida, aos 53 minutos, o Palmeiras assegurou a vitória. Rômulo fez um cruzamento preciso para Estêvão, que dominou a bola no peito e finalizou com o pé esquerdo, vencendo o goleiro. Apesar de ter sofrido um gol de empate aos 45 minutos, o time mostrou determinação para conquistar a vantagem no jogo de ida. A atitude dos jogadores recebeu muitos elogios de Abel.

“Esses jogadores e momentos nunca serão esquecidos por mim, pois representam minha filosofia de vida. Como dizia Ayrton Senna, precisamos ser resilientes, e o segundo gol é um exemplo disso. Parabenizo Rômulo, que entrou em campo muito bem. Sua participação no segundo gol é exatamente o que buscamos. Eu disse a ele que precisava escalar a montanha, e eles entenderam perfeitamente o que eu quis dizer. Ele merece. O último gol personifica o espírito do nosso Palmeiras”, comemorou. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

