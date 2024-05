Vasco deve ter reforços para confronto com o Athletico-PR, em Curitiba

Na sequência fora de casa, o Vasco conseguiu um empate, sem gols, importante diante do Fortaleza, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Antes de decidir em casa, o Cruz-Maltino volta suas atenções para o Brasileirão, quando mede forças com o Athletico-PR, na Ligga Arena. O técnico interino Rafael Paiva terá retornos importantes para o duelo deste domingo (5), às 16h (de Brasília).

Um dos setores que será reforçado para o jogo com o furacão é o defensivo. Assim, João Victor volta de suspensão e se juntará ao grupo para a próxima partida. Além disso, Medel pode ser uma opção para o treinador, que explicou o motivo de não ter utilizado o chileno contra o Leão do Pici.

“Medel tem sentido um pouco, não está ainda 100%, mas é uma liderança dentro do grupo, foi importante ele estar aqui, porque é um jogador que tem um peso muito grande, tem uma história e fizemos questão de trazê-lo”, disse.

O zagueiro, recentemente, viajou ao Chile para cuidar da saúde da mãe. Desde então, retornou e esteve na desastrosa goleada para o Criciúma, em São Januário. O defensor atuou nos primeiros 45 minutos, porém sentiu a falta de ritmo e deixou o gramado. Agora, com mais três sessões de treinos pela frente, ele pode ficar à disposição de Rafael.

Camisa 10 pode jogar

Recuperado de uma lesão no joelho direito, Payet também atuou diante do Criciúma, porém ainda não está 100%. Por este motivo, ficou de fora do jogo no Castelão e ficou no Rio de Janeiro visando o confronto com o Furacão e pode retornar.

“Payet está se esforçando muito para tentar voltar. Um jogador de uma qualidade absurda, a gente vê o dia a dia dele e o quanto ele gostaria de estar aqui. Vamos fazer todo o esforço para ele estar no jogo de domingo”, concluiu o treinador Rafael Paiva.

Por outro lado, Hugo Moura sofreu uma entorse no tornozelo e será reavaliado antes do jogo deste domingo (5). O departamento médico acompanha a situação de perto e decidirá se o jogador poderá ou não viajar. O Vasco busca se recuperar na classificação depois de três derrotas seguidas e ter entrado na zona de rebaixamento.

