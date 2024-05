Ramón Díaz deixa o Brasil após conturbada saída do Vasco

Depois da conturbada saída do Vasco, o técnico Ramón Díaz esteve no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para deixar o Brasil, na manhã desta sexta-feira (3). Assim, o comandante preferiu não opinar sobre o assunto e não falou com a imprensa. Vale lembrar que ele e seu auxiliar Emiliano Díaz pediram demissão, segundo a SAF, após a goleada para o Criciúma por 4 a 0, em São Januário, diante da torcida.

Antes disso, o clube carioca anunciou, nas redes sociais, a demissão do treinador minutos depois do jogo contra a equipe catarinense. Algo que irritou a comissão técnica, que comunicou ao elenco no mesmo dia a saída e fez um pronunciamento oficial na Colina Histórica.

Diante disso, o Vasco segue na busca por um novo treinador para a sequência da temporada. Nesse sentido, esta será uma das tarefas do novo diretor executivo, Pedro Martins. Ele já trabalha internamente para mapear o mercado e ser assertivo na escolha do nome.

Ramón Díaz usou, na última quarta-feira (1), as redes sociais, para se despedir do Vasco, seu ex-clube desde o último sábado(27). O argentino fez uso de uma das principais frases que marcaram sua passagem de nove meses em São Januário: “no va bajar” (em tradução livre: “não vai cair”).

No confronto com o Fortaleza, pela Copa do Brasil, no Castelão, coube a Rafael Paiva comandar a equipe carioca, de forma interina. Por fim, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), o time volta a campo contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, desta vez pelo Campeonato Brasileiro.

