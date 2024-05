Rubão se pronuncia após demissão no Corinthians: ‘Deixa o clima conturbado’

O ex-diretor de futebol do Corinthians Rubão se pronunciou pela primeira vez após ser demitido do Corinthians. Ele foi do cargo nesta quinta-feira (2), após alguns conflitos e uma relação conturbada com o presidente do clube, Augusto Melo.

Em texto publicado no Instagram, Rubão diz que recebeu uma ligação do presidente Augusto Melo comunicando a decisão, justificada, segundo o ex-diretor, pela pressão que o mandatário sofria. Rubens Gomes considera ainda que a decisão por sua saída agita ainda mais os bastidores do clube em um momento conturbado.

“A única explicação dada foi a pressão que ele disse sofrer. Estranhei, pois tenho consciência que uma decisão como essa agita ainda mais o clube, já conturbado pelas recentes notícias sobre comissões de patrocínio, permuta de colchões, resistência à contratação de CEO e volta da equipe sub-23. Aliás, nunca deixei de questionar questões como essas, o que não deve ter agradado algumas pessoas”, escreveu Rubão.

“Alimenta a estranheza também o fato de nos últimos dias eu ter defendido a gestão publicamente, uma vez que a diretoria e o próprio presidente concordaram, em nossa última reunião, que era necessário impedir o avanço das comissões, pelo menos da forma como foram feitas’, completou o ex-diretor.

Uma publicação compartilhada por Rubens Gomes (@rubao7)

A passagem de Rubão no Corinthians

Aliado do mandatário no começo da gestão, Rubão tem forte personalidade, o que gerou problemas nos bastidores. Nas últimas semanas, o presidente Augusto Melo afirmou que iria promover mudanças no departamento de futebol, o que colocou o diretor na mira para sair do clube.

Conselheiro vitalício do Corinthians, Rubão foi um aliado importante de Augusto Melo para conquistar a eleição presidencial. Contudo, agora fica a expectativa para saber quem será o substituto. Ainda não tem previsão para anunciar um substituto. Além disso, a tendência é que alguns membros da diretoria ligados a Rubens Gomes também deixem seus cargos com a saída do diretor.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Rubão se pronuncia após demissão no Corinthians: ‘Deixa o clima conturbado’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.