Atlético faz leilão com camisa de estreia de Scarpa e consegue alto valor para doação

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, divulgou que o clube leiloou a camisa que o meia Gustavo Scarpa usou em sua estreia. Ele usou o manto alvinegro na vitória do Galo sobre o Democrata por 4 a 0, pelo Campeonato Mineiro. A bola rolou no dia 28 de janeiro, na Arena MRV.

No entanto, chama atenção o valor. Afinal, a peça foi vendida por quase R$ 30 mil. Este montante ficará no Instituto Galo, que faz ações sociais para a população mineira.

“A camisa que o Scarpa estreou. O preço vai lá em cima. Por quase R$ 30 mil. Essa camisa que o Zaracho marcou o gol de bicicleta no 3 a 0 contra o Cruzeiro o preço também foi lá em cima”, disse Sérgio Coelho, em entrevista ao programa “Bastidores”, da Rádio Itatiaia.

Aliás, Sérgio chamou atenção para um detalhe importante no leilão da camisa.

“As pessoas têm a oportunidade de comprar um produto histórico do Galo. Antes, o jogador dava a camisa para um amigo. Hoje, a gente faz dinheiro com isso”, completou o mandatário do clube carijó.

Gustavo Scarpa chegou ao Atlético em janeiro de 2024, ao custo de R$ 26,5 milhões. Aliás, após início discreto, com poucas participações, o meia virou um dos principais jogadores desde a chegada de Milito e tem seis gols e três assistências nos últimos oito jogos.

