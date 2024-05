Arsenal x Bournemouth: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da Campeonato Inglês 2023/24. Afinal, neste sábado, o Arsenal recebe o Bournemouth pela 36ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Emirates Stadium, às 8h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 8h30 (de Brasília).

Como chega o Arsenal

Líderes, os Gunners sabem que a vitória é fundamental nesta reta de chegada em busca do título. Afinal, o time de Londres tem um ponto a mais que o vice-líder Manchester City. Os comandados de Guardiola, porém, têm um jogo a menos. Assim, qualquer tropeço pode ser crucial.

Como chega o Bournemouth

O Bournemouth cumpre tabela neste fim de Premier League. Na décima colocação, no meio da classificação, o clube não tem chances de ser rebaixado, mas também não briga por vagas europeias. Dessa forma, a equipe de Andoni Iraola entra em campo sem nenhuma pressão.

ARSENAL X BOURNEMOUTH

Premier League 2023/24 – 36ª rodada

Data e horário: 04/05/2024, às 8h30 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

ARSENAL: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Tomiyasu; Odegaard, Partey e Declan Rice; Saka, Havertz e Trossard. Técnico: Mikel Arteta

BURNLEY: Neto; Smith, Senesi, Kelly e Ouattara; Christie, Cook, Scott e Kluivert; Solanke e Enes Ünal. Técnico: Andoni Iraola

Árbitro: David Coote

Assistentes: Tim Wood e Mark Scholes

VAR: Peter Bankes

