A bola vai rolar para mais um jogo da Campeonato Inglês 2023/24. Afinal, neste sábado, o Manchester City recebe o Wolverhampton pela 36ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Etihad Stadium, às 13h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 13h30 (de Brasília).

Como chega o Manchester City

Vice-líder, mas com um jogo a menos que o primeiro colocado, o City sabe que precisa vencer para continuar dependendo de si para ser campeão. O time de Pep Guardiola já superou a eliminação na Champions League, mas ainda está faminto pelos títulos da Premier League e FA Cup.

Como chega o Wolverhampton

O Wolverhampton cumpre tabela neste fim de Premier League. Na 11ª colocação, no meio da classificação, o clube não tem chances de ser rebaixado, mas também não briga por vagas europeias. Dessa forma, a equipe de Gary O’Neil entra em campo sem nenhuma pressão.

MANCHESTER CITY X WOLVERHAMPTON

Premier League 2023/24 – 36ª rodada

Data e horário: 04/05/2024, às 13h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

MANCHESTER CITY: Ederson (Ortega); Walker, Stones (Akanji), Rúben Dias (Aké) e Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden e Grealish (Kovacic); Haaland. Técnico: Pep Guardiola

WOLVERHAMPTON: José Sá; Nelson Semedo, Kilman, Toti e Doherty; Lemina, João Gomes, Traoré e Aït-Nouri; Matheus Cunha e Hwang Hee-chan. Técnico: Gary O’Neil

Árbitro: Craig Pawson

Assistentes: Marc Perry e Steve Meredith

VAR: Stuart Attwell

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Manchester City x Wolverhampton: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.