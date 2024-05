Zubeldía revela ‘preparação individualizada’ para duelo na Copa do Brasil

O São Paulo, repleto de reservas, venceu o Águia de Marabá por 3 a 1, nesta quinta-feira (02), em Belém, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida serviu não só para dar descanso aos titulares e rodar o elenco, mas também para Zubeldía conhecer mais o plantel. Após a partida, o treinador revelou a preparação individualizada para cada atleta antes do embate.

“Cada jogador é um mundo a parte, cada jogador tem sua preparação individual. E hoje, por exemplo, Nestor chegou de uma maneira ao jogo, Galoppo de outra maneira, Luiz Gustavo fazia muito tempo que não jogava, Diego Costa havia jogado há pouco, Jandrei fazia muito tempo que não atuava, Juan fazia muito tempo que não jogava e que não fazia gols. Cada um é como um mundo separado”, disse Zubeldía, que prosseguiu.

“Havia que juntá-los, trabalhar em equipe, porque, no final, quem assiste ao jogo não vai dizer ‘Ah, São Paulo jogou tal ou qual nome. Jogou o São Paulo, perdeu o São Paulo, ganhou o São Paulo’. Então, cada partida, além de quem joga, é importante que a equipe o faça bem. Mas eu, como treinador, sou consciente de que todos os jogadores precisavam de um tratamento individualizado, pessoal, porque a preparação de cada um é diferente de como chegou para a partida. Por isso, eu acho que o resultado de hoje é muito importante. Faltam 90 minutos para fechar a série”, completou.

Zubeldía roda elenco e coloca garotos para jogar

Com apenas três jogos no comando do São Paulo, o técnico argentino ainda não tinha visto todos os atletas em ação, apenas em treinamento. Contudo, contra o Águia de Marabá, ele não só rodou o elenco, mas também teve a oportunidade de ver as joias do clube. Afinal, sete jogadores criados em Cotia atuaram no Mangueirão: Moreira, Diego Costa, Patryck, Nestor, Juan, Rodriguinho e William.

Desta lista, apenas Diego Costa vinha atuando como titular. Além disso, Nestor é um dos ativos mais importantes do clube e vem recuperando ritmo após se recuperar de lesão no joelho esquerdo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Zubeldía revela ‘preparação individualizada’ para duelo na Copa do Brasil apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.