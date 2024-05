Santos se prepara para o assédio do futebol europeu por Joaquim

O Santos se prepara para receber um forte assédio de clubes do exterior pelo zagueiro Joaquim. O defensor deve ser o grande alvo do mercado no elenco santista nesta janela de transferências do meio do ano. Assim, o Peixe espera lucrar bem com o jogador, no mesmo tempo que ainda deve uma quantia pela contratação do atleta em 2023.

No começo do ano, o Santos recusou uma oferta do Botafogo pelo jogador. O clube entende que o defensor é muito importante para as pretensões da equipe na temporada. Contudo, o staff do atleta também prevê uma saída de Joaquim para a Europa. Times da Itália e da França monitoram o zagueiro.

A oferta recusada pelo Santos incluía uma ponte do clube carioca para o Lyon, já que ambos os times são administrados pelo empresário John Textor. A tendência é que o norte-americano volte à carga para tentar tirar o defensor do Peixe nos próximos meses.

A diretoria e a comissão técnica não gostariam de uma saída de Joaquim neste momento, mas entendem que não podem lutar contra as altas cifras. Ainda mais com as dificuldades financeiras que o clube vive. Além disso, se o defensor sair, o Peixe está pronto para substitui-lo com peças do elenco como Cunha e Basso. Os têm acordo para retornar de empréstimo ao Estoril Praia caso o zagueiro titular seja negociado.

Até lá, Joaquim segue trabalhando no Santos. Ele deve começar a partida contra o Guarani, na próxima segunda-feira (6), pela terceira rodada da Série B.

