Santos vai dar chances a ‘recém-chegados’ antes de voltar ao mercado

O Santos não está mais atento ao mercado de transferências. Pelo menos até a abertura da janela no meio do ano. Com uma lista de quase 20 nomes contratados em 2024, o Peixe entende que tem o elenco completo e agora quer dar chances para estes atletas, antes de ir atrás de novos jogadores.

Ao todo, o Peixe tem 36 nomes no elenco, todos inscritos na Série B. Até mesmo jogadores que não estão nos planos do clube, mas que vêm treinando no CT Rei Pelé, entram nesta conta. São os casos de Dodô, Bruno Marques e Vinicius Balieiro.

Embora haja uma ou outra carência, como um centroavante reserva de bom porte físico e um ponta direita com característica de drible e velocidade, o Santos não deve contratar agora. O objetivo é dar oportunidade para aqueles que já estão no plantel. Com um calendário curto, o Peixe ainda não teve a oportunidade de dar sequência para alguns jogadores.

A diretoria, em conjunto com o técnico Fábio Carille, quer dar mais tempo aos reforços e testá-los ao máximo antes de cogitar fazer novas contratações. Além disso, os recém-chegados Rodrigo Ferreira, Serginho e Patrick devem ganhar mais tempo em campo ao longo das próximas semanas e podem virar soluções para o decorrer da temporada.

Santos pode ter retorno de emprestados

Assim, o Santos só deve ser ativo na janela de transferências atrás de reforços pontuais. Além disso, existe a possibilidade de ter de volta João Basso, Nathan, Lucas Pires e Carabajal, todos emprestados.

