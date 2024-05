Fim de uma era: Reus vai deixar o Dortmund ao fim da temporada

O fim da temporada no futebol alemão será marcado por um adeus comovente. Em decisão mútua, o meia-atacante Marco Reus deixará o Borussia Dortmund após 12 anos. O contrato do ídolo aurinegro se encerra ao fim da temporada e não será renovado.

“Estou extremamente grato e orgulhoso por este momento especial no meu clube, o Borussia Dortmund. Passei mais da metade da minha vida nesse clube e aproveitei cada dia, embora tenha havido momentos difíceis. Já sei que será difícil me despedir no fim da temporada. Mesmo assim, estou feliz de agora haver clareza e que possamos nos concentrar totalmente nos importantes jogos finais. Temos um grande objetivo em mente e todos queremos alcançá-lo juntos. Para isso, precisamos de cada um dos nossos incríveis fãs, a quem gostaria de agradecer expressamente pelo seu incrível apoio ao longo dos anos”, afirmou Reus, de 34 anos.

O jogador é cria da base do Dortmund, mas ganhou destaque por outro Borussia: o Mönchengladbach. Em 2012, contudo, voltou ao Signal Iduna Park para se tornar ídolo. Em 12 anos nos profissionais dos Aurinegros, foram 424 jogos, 168 gols e 100 assistências.

Capitão do Dortmund, Reus conquistou cinco títulos pelo clube: duas Copas da Alemanha e três Supercopas da Alemanha. No entanto, bateu na trave algumas vezes na busca pelo título da Bundesliga, em anos de supremacia do Bayern de Munique. Na última temporada, o clube estava com a faca e o queijo na mão para conquistar o Alemão, mas perdeu na última rodada e viu o rival bávaro levantar o 11º troféu seguido.

Reus pode se despedir com título pelo Dortmund

Por outro lado, Reus pode se despedir do clube com o maior dos títulos. O Borussia Dortmund está na semifinal da Liga dos Campeões e venceu a partida de ida diante do PSG, na Alemanha, por 1 a 0, gol de Fullkrug. Agora, joga a volta na próxima terça-feira (7), em Paris, com a vantagem do empate. Em 2013, Reus acabou com o vice-campeonato da competição, perdendo a decisão por 2 a 1 justamente para o Bayern de Munique.

O Campeonato Alemão ainda não acabou, mas o título já está definido: o Bayer Leverkusen quebrou a hegemonia do Bayern e conquistou o troféu. Faltando três rodadas, o clube ainda pode terminar a competição invicto. O Dortmund, por sua vez, está em quinto, já classificado para a Liga dos Campeões. Com a mudança no formato da competição continental, os germânicos conseguiram uma vaga a mais via Bundesliga.

