A CBF decidiu adiar a partida entre Cruzeiro e Palmeiras, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O motivo foi as fortes chuvas que vêm atingindo o Sul do Brasil. A delegação cruzeirense estava em Santa Catarina e teve seu voo cancelado, após empate com o Avaí.

A partida, que estava marcada para sábado, 11h, no Castor Cifuentes, foi remarcada para a próxima segunda-feira, às 19h, também no estádio da cidade de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Cruzeiro informou que os ingressos para a partida seguem válidos para o embate na nova data. O cancelamento, com reembolso total, está sendo feito pelo mesmo portal em que o torcedor ou torcedora realizou a compra.

Com 12 pontos conquistados no Brasileiro Feminino, o Cruzeiro é o sétimo colocado na tabela. A equipe mineira teve um bom início na competição e conquistou boas vitórias diante do Internacional, Flamengo e contra o arquirrival Atlético Mineiro, essa, inclusive, por 4 a 0. Contudo, as Cabulosas estão há duas partidas sem vencer, com derrota para o América-MG e empate contra o penúltimo colocado Avaí Kindermann. Assim, a Raposa busca retomar a boa campanha e encostar no G4 do campeonato.

Por outro lado, o Palmeiras não quer perder de vista o líder Corinthians, que soma 22 pontos em oito jogos. O Alviverde ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas, somando 16 pontos. A esperança palestrina para o jogo deste sábado está nos pés da atacante Amanda Gutierres, que chegou aos nove gols e se isolou na artilharia da competição.

O post CBF adia jogo entre Cruzeiro x Palmeiras pelo Brasileirão Feminino apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.