Em meio a um turbilhão, o Vasco recebeu, ao menos, uma boa notícia nesta sexta-feira (3). O zagueiro João Victor está liberado para voltar a atuar pelo Cruz-Maltino pela Copa do Brasil.

Isso porque o defensor foi a julgamento no STJD e até recebeu punição de dois jogos pela expulsão no jogo contra o Água Santa, pela segunda fase, em 7 de março. A questão é que uma das partidas foi revertida em advertência, enquanto a outra já foi cumprida.

LEIA MAIS: Português Álvaro Pacheco está na lista de possíveis treinadores do Vasco

Ele a cumpriu na última quarta-feira (1º), quando desfalcou o Vasco no duelo contra o Fortaleza, pela ida da terceira fase da competição de mata-mata (empate por 0 a 0, no Castelão). Dessa forma, ele está liberado para atuar na volta, em São Januário, no dia 22.

João Victor não entra em campo desde a segunda rodada do Brasileirão, quando o Cruz-Maltino perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino. Na ocasião, o zagueiro saiu com dores no joelho. Ele até esteve disponível contra Fluminense (terceira rodada) e Criciúma (quarta), mas foi preterido por Maicon em ambas as ocasiões.

Ele já tem 13 jogos no ano, sendo titular em nove e entrando em quatro ocasiões. Dessa forma, o zagueiro é o nono jogador com mais minutos na temporada vascaína: 829.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post João Victor, do Vasco, está liberado para atuar contra o Fortaleza apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.