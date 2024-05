Lago Guaíba sofre cheia e inunda centros de treinamento de Inter e Grêmio

O Inter e Grêmio foram obrigados a dar folga aos seus atletas nesta sexta-feira (03/05). Isso porque os centros de treinamento Parque do Gigante e CT Luiz Carvalho sofreram inundações com a cheia do lago Guaíba. Vale ressaltar que a CBF adiou os compromissos de ambas as equipes pela Série A, que ocorreriam neste final de semana. Exatamente pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

Os campos do CT do Colorado, o Parque dos Gigantes, foram completamente tomados pela água. Especialmente porque o local fica ao lado do lago. Após atividade do elenco, na última quinta-feira (02), o clube anunciou que interditou o centro de treinamento. Aliás, impediu também o acesso da imprensa por medidas de segurança. A propósito, adotou práticas de conservação e segurança de equipamentos usados no futebol.

Inter busca soluções para voltar às atividades

Com a folga forçada nesta sexta, o grupo de jogadores terá que se reapresentar, neste sábado (04/05). Principalmente para dar sequência àpreparação para o duelo com o Real Tomayapo, na Bolívia, pela quarta rodada do Grupo C da Sul-Americana. A tendência é a de que os próximos treinamentos do Internacional ocorram no Beira-Rio. Isso enquanto não houver normalização das condições.

A equipe já teve um outro compromisso anteriormente adiado, o embate com o Juventude pela Copa do Brasil, por conta das fortes chuvas. O jogo de ida pela terceira fase do torneio deveria ocorrer na última quarta-feira (01/05) e passou para o dia 10 de maio. Com essa alteração, o time vai encarar uma maratona de nove jogos em intervalos de três dias.

Situação do Grêmio

Em outra parta de Porto Alegre, o Imortal também foi vítima de danos por conta das fortes chuvas. Afinal, o grande volume de água também afetou o complexo gremista. Houve alagamento completo da Rua João Moreira Maciel, onde fica a entrada do CT Luiz Carvalho.

O Tricolor Gaúcho não divulgou os próximos passos depois da folga obrigatória desta sexta. Apesar disso, provavelmente a atividade deste sábado (04) deve ocorrer em outro local. O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira, quando vai ao Chile para enfrentar o Huachipato. Duelo pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores.

