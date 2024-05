Real Madrid x Cádiz: escalações e onde assistir

O Real Madrid pode assegurar o seu 38º título do Campeonato Espanhol neste sábado (4). Isto porque o clube merengue recebe o Cádiz às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, e pode conquistar o troféu em caso de vitória em casa em conjunto com tropeço do Barcelona nesta 34ª rodada da LaLiga.

Como chega o Real Madrid

Líder isolado com 84 pontos, o clube merengue pode ficar com o título em caso de vitória em casa, em conjunto com qualquer tropeço do Barcelona, que visita o Girona em confronto direto pela vice-liderança.

Além disso, a grande notícia é que o técnico Carlo Ancelotti confirmou o retorno do goleiro Courtois, recuperado de lesão. Contudo, a expectativa é que o Real Madrid tenha alterações na equipe, de olho na partida de volta da semifinal da Champions, contra o Bayern de Munique, na próxima quarta-feira (9), em Madri.

Como chega o Cádiz

Por outro lado, o Cádiz vive um momento complicado e está cada vez mais perto de ser rebaixado. A equipe abre a zona da degola com 26 pontos, cinco a menos que o Celta de Vigo, primeiro fora do Z-3. Dessa forma, somente a vitória neste sábado poderia evitar a queda para a segunda divisão.

Ao mesmo tempo, o técnico Mauricio Pellegrino terá desfalques na equipe. Jorge Mere, Fede San Emeterio, Jose Mari, Romingue Kouame e Luis Hernández estão fora por motivo de lesão. Além disso, Lucas Pires e Aiham Ousou aparecem como dúvidas.

Real Madrid x Cádiz

34ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 04/05/2024, às 11h15 (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Nacho, Fran García; Camavinga, Modric; Arda Güler, Brahim, Ceballos; Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

Cádiz: Ledesma; Ousou, Fali, Chust, Hernández; Carcelen, Alcaraz, Alex, Navarro; Ramos, Juanmí. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (ESP)

VAR: Ricardo de Burgos Bengoecha (ESP)

Onde assistir: Star+

