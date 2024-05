O Flamengo deve ter dois retornos importante no jogo diante do Palestino, pelo Grupo E da Libertadores. Afinal, Arrascaeta e Everton Cebolinha viajaram para São Paulo nesta sexta-feira (03/05). A tendência, dessa forma, é que ambos embarquem a Chile e retornem aos gramados na próxima semana. A informação é do “ge”.

O Flamengo entra em campo neste sábado (04/05), diante do RB Bragantino, em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Brasileirão. Em seguida, os jogadores rubro-negros viajam ao Chile, onde vão disputar um jogo decisivo pela fase de grupos da Libertadores.

LEIA MAIS: Landim faz balanço do futebol, não descarta contratações e fala sobre legado no Flamengo

Retornos no Flamengo na Libertadores

Arrascaeta e Everton Cebolinha são desfalques confirmados no jogo entre RB Bragantino e Flamengo. No entanto, ambos devem entrar em campo na partida diante do Palestino. Os jogadores rubro-negros vêm protagonizando boas atuações nesta temporada e são dois reforços de peso para Tite na Libertadores

Arrascaeta está na fase final da recuperação da lesão na coxa direita. Everton Cebolinha, por outro lado, já está recuperado da contusão na panturrilha direita. O atacante se lesionou no dia 17 de abril, diante do São Paulo, no Maracanã. O ponta, dessa forma, se tornou desfalque nos confrontos contra Palmeiras, Bolívar, Botafogo e Amazonas, respectivamente.

Aliás, Palestino e Flamengo se enfrentam na próxima terça-feira (07/05), às 21h (de Brasília), no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com um empate, uma vitória e uma derrota, os jogadores rubro-negros vão em busca do primeiro triunfo fora de casa na competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Arrascaeta e Cebolinha viajam com Flamengo e devem retornar na Libertadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.